В кропивницкой колонии от СOVID-19 умер заключенный

05.06.2020, 21:00, Новости дня

Заключенный Кропивницкой исправительной колонии №6 поступил в больницу №4 областного центра 14 мая, написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

15 мая в инфекционной больнице, куда заключенного перевели с диагнозом “острое воспаление легких”, ему сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. 19 мая, по информации омбудсмена, его выписали из больницы и поместили на изоляцию в медчасть исправительной колонии. Из-за хронических болезней заключенный находился в тяжелом состоянии.

“Учитывая обстоятельства, руководство колонии приняло решение о направлении его 1 июня в больницу с целью подготовки заключения врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья”, – отметила Денисова.

3 июня заболевшему сделали ПЦР-тест, он дал положительный результат, а 4-го мужчина умер.

❗️❗️Ув'язнений з діагностованим СOVID -19, який перебував у Кропивницькій виправній колонії №6 – помер❗️❗️14 травня… Posted by Людмила Денісова on Reede, 5. juuni 2020

По информации руководства колонии, всем, кто контактировал с заключенным, сделали тесты. Они находятся в изоляции. Проведена дезинфекция медицинской части.

Денисова подчеркнула, что 13 мая в исправительной колонии №6 была проведена проверка, которая выявила нарушения в организации противоэпидемических мер.

“Считаю, что смерть заключенного – следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендаций по результатам мониторинговых визитов”, – заявила омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась в Офис генерального прокурора Украины с просьбой провести проверку по факту смерти заключенного и принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Также омбудсмен обратилась в Министерство юстиции с требованием обеспечить проведение тестирования заключенных и сотрудников исправительных учреждений, где были зафиксированы случаи COVID-19.

По состоянию на 5 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964. От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровело 11 372 больных.