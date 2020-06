Количество умерших от COVID-19 в Британии превысило 40 тыс. человек

05.06.2020, 21:00, Новости дня

По состоянию на 5 мая в Великобритании от коронавирусной инфекции скончался 40 261 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter.

За последние сутки в Соединенном Королевстве было зарегистрировано 357 связанных с COVID-19 смертей. Великобритания стала второй страной в мире (после США), преодолевшей отметку в 40 тыс. умерших.

Всего в стране подтверждено 283 311 случаев инфицирования коронавирусом (1,65 тыс. из них – за последний день).

As of 9am 5 June, there have been 5,214,277 tests, with 207,231 tests on 4 June.

283,311 people have tested positive.

As of 5pm on 4 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 40,261 have sadly died.

More info:

https://t.co/xXnL3FU15k pic.twitter.com/CKjYXWff7f

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 5, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,69 млн, из них более 2,9 млн вылечились, 393 тыс. умерли.