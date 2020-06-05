 

70% инфицированных COVID-19 людей никого не заражают – исследование

05.06.2020, 20:57, Разное


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Большая часть новых случаев COVID-19 – следствие заражения людей так называемыми суперраспространителями. В исследовании, которое провели гонконгские эпидемиологи, за 80% новых случаев заражения отвечали всего 20% инфицированных SARS-CoV-2. Препринт научной работы опубликован на сервисе researchsquare.com. Исследование еще не прошло рецензирование.

Интересной находкой исследователей стало то, что 70% инфицированных людей не передают вирус дальше, другим людям. Подавляющее большинство заражений происходит в результате эпизодов суперраспространения: когда один человек информирует вирус большому количеству людей в закрытых помещениях или в транспорте.

«Случаи суперраспространения случаются чаще, чем мы ожидали, в большем количестве случаев, чем мы могли к настоящему времени объяснить. Частота суперраспространения выходит за рамки нашего текущего представления», – прокомментировал новые данные для Business Insider Бен Коулинг (Ben Cowling), соавтор исследования.

Коулинг добавил, что теперь мы знаем, что профилактика суперраспространения принесет пользу огромному количеству людей.

Для своего исследования Коулинг и соавторы проанализировали более 1 тысячи случаев COVID-19 в Гонконге в промежутке между 23 и 28 апреля. По их данным, суперраспросатранение было основным способом передачи вируса в городе.

Более половины случаев заражения в самом Гонконге были связаны всего с шестью эпизодами суперраспространения инфекции. Инфицирование происходило на массовых мероприятиях и в общественных местах: в храме, на свадьбе и в барах. 20% случаев болезни были источником 80% заражений. Остальные 20% заражений были связаны еще с 10% инфицированных.

«Социальные взаимодействия дают гораздо большее количество вторичных случаев инфекции по сравнению с воздействием дома и на работе», заключают авторы. 

Business Insider указывает, что ранее другие эпидемиологические исследования уже показывали похожие результаты. В 2011 году в International Journal of Infectious Diseases ученые говорили о правиле «20 на 80»: 20% инфицированных ответственны на 80% заражений при многих инфекционных болезнях.



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