Чтобы костюмчик сидел

05.06.2020, 20:55, Разное

Как московский рэпер снабдил военный госпиталь Петербурга средствами защиты и сколько они стоили на самом деле.

Поставки средств защиты от коронавируса для Петербурга стали золотой жилой для московского рэпера — по совместительству специалиста по антикоррупционной этике. Как петербургское здравоохранение в режиме строгой конспирации теряет сотни млн и при чем тут «Красная машина» Романа Ротенберга?

Петр Саруханов / «Новая газета»

Контракт на поставку полумиллиона защитных медицинских костюмов петербургский Госпиталь для ветеранов войн заключил 30 апреля 2020 года. С учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 6 мая, цена контракта 1 029 597 400 рублей. Простая арифметика говорит, что вероятная коррупционная маржа от этой сделки составила млн триста-четыреста.

Сделка с невидимкой на миллиард

Госпиталь для ветеранов войн — одно из учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, и именно госпиталь обеспечивает работу петербургского временного «коронавирусного» отделения в павильонах «Ленэкспо» на тысячу коек. Цена одного защитного костюма в 2150 рублей сама по себе не говорит ни о чем — стоимость средств защиты в зависимости от назначения, стандарта, производителя и применяемых материалов может отличаться в разы.

Страница госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты

Первые сомнения в чистоте сделки вызвала не цена и даже не размер поставки, а выбор контрагента. В соответствии с законом, «для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств необходимой силы» учреждение вправе осуществлять закупку без проведения конкурса у единственного поставщика, определяемого самостоятельно, — и в период пандемии это может быть абсолютно оправдано. Непонимание вызвал выбор поставщика, сделанный начальником ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максимом Кабановым.

Миллиардный контракт на поставку медицинских защитных костюмов был заключен с московским ООО «Рэд Стар» — компанией, учрежденной в декабре 2018 года со стандартными 10 тысячами рублей уставного капитала, «рекламным агентством», имеющим, согласно «СПАРК-Интерфакс», в штате единственного сотрудника — генерального директора Антона Вателя. Своего сайта у компании нет, как нет в открытых источниках ни номера телефона, ни электронного адреса, ни вообще какой-либо информации о деятельности организации. Согласно принятым нормам, телефон и электронный адрес должны быть указаны на официальном сайте госзакупок — и да, они там присутствуют. Но, к сожалению, дозвониться по телефону 7-495-00000 (именно такой контакт указан в карточке контракта) или отправить письмо по адресу [email protected] у «Новой» не получилось.

Что привезли в госпиталь за две цены

Стоимость одноразовых медицинских защитных костюмов вполне может достигать и двух, и трех, и четырех тысяч рублей: например, столько могут стоить ставшие весной 2020 года культовыми сертифицированные СИЗ от Dupont из материала Tychem. Чтобы понять, что именно приобрел Госпиталь для ветеранов войн, мы изучили контракт. Сюрприз: изучать оказалось нечего. «Медицинский защитный костюм с соединительными деталями, обработанными шитьем, склеиванием или термосвариванием (детали, обработанные склеиванием или термосвариванием, герметичны). Одноразовый. Нестерильный». Плюс размерные характеристики и ссылка на стандарт Китайской народной республики GB 19082–2009.

Подчеркнем: это цитата не из технического задания, не из запроса коммерческого предложения — это цитата из уже заключенного контракта.

И в этом контракте на поставку медицинских изделий, которые по качеству и стоимости могут кардинально различаться, не указана не то что конкретная модель защитного костюма, не указан даже производитель.

Узнать, что именно поставляет «Рэд Стар» в госпиталь, можно несколькими путями. Фантастический путь — спросить у руководства госпиталя, с помощью каких именно изделий оно защищает свой персонал и получить ответ (об этом ниже). Реальный путь — спросить у самих врачей. Так мы и сделали.

Примерно с середины мая персоналу Госпиталя для ветеранов войн начали выдавать защитные костюмы с маркировкой Gige производства китайской компании Jiajia Holding Group Co., Ltd. Эти сроки совпадают с началом поставок от «Рэд Стар», костюм достаточно точно соответствует описанию в спецификации госконтракта, на упаковке указан тот же китайский стандарт GB 19082–2009.

Защитный костюм в упаковке. Фото Денис Коротков / «Новая газета»

Напомним, по контракту цена одного такого костюма 1791 рубль 88 копеек, с учетом НДС — 2150 рублей.

На торговой площадке Alibaba стоимость этого костюма модели JJ20200210-0212 — 17,5 доллара США. По курсу на день подписания действующей версии госконтракта — 1272 рубля 72 копейки. С учетом двадцатипроцентного НДС один костюм покупателю должен был бы обойтись в 1527 рублей 25 копеек без учета стоимости доставки.

Костюм модели JJ20200210-0212 на сайте интернет-магазина Alibaba

Даже с учетом транспортных расходов маржа поставщика кажется запредельной, особенно если учитывать, что для проведения данной торговой операции не требуется никаких усилий, кроме владения компьютером на уровне непродвинутого пользователя. Это если невнимательно читать объявление. Там указан ценник для партии костюмов свыше 10 тысяч штук. Мы связались с Jiajia Holding Group Co., Ltd. и попросили уточнить цену сделки, указав условия, аналогичные условиям госконтракта «Рэд Стар» с Госпиталем ветеранов войн: 500 тысяч костюмов, поставка несколькими партиями в течение месяца, начало поставок через неделю. И в течение часа получили ответ — 14,5 доллара за единицу товара. Тут же попросили скидку и сразу же ее получили — 14 долларов за костюм.

По курсу на день заключения госконтракта это 1000 рублей.

С учетом НДС — в 1,8 раза дешевле, чем костюмы получает Госпиталь для ветеранов войн.

Таким образом, вся партия в полмиллиона защитных костюмов от Jiajia Holding Group Co., Ltd., с учетом налога на добавленную стоимость, могла обойтись Госпиталю для ветеранов войн не более чем в 600 млн рублей плюс транспортные расходы. Какие деньги ни плати за доставку, учитывая размер и вес защитных костюмов, существенно повлиять на общую стоимость контракта эти расходы не могли.

Кто получил миллиард

Найти Антона Юрьевича Вателя на самом деле не так сложно. Он оказался известен в прошлом как Tony VA, бэк-вокалист и концертный директор рэпера Александра Жвакина (Loc-Dog), и как автор диссертации на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Административно-правовое регулирование антикоррупционных стандартов служебного поведения государственных гражданских служащих» (работа «Диссернета» по данной диссертации еще не закончена, со списком выявленных заимствований можно ознакомиться на сайте вольного сообщества). В журнале «Полицейская и следственная деятельность» он упоминается среди соавторов статьи 2014 года «Антикоррупционные и этические стандарты служебного поведения государственных гражданских служащих» как преподаватель Московского университета МВД России.

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