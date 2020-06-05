Облысение у мужчин подсказало возможный способ лечения коронавируса

05.06.2020, 20:53, Новости дня

У мужчин, имеющих лысину, коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил руководитель исследования профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.

«Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Уточняется, что в ходе исследования группа ученых выяснила как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение.

При этом статистическая связь настолько сильна, что ученые называют его «признаком Габрина» в честь первого врача, умершего от COVID-19 в США, Фрэнка Габрина, который также был лысым.

Также издание приводит результаты исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.

В связи с этим ученые рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с заболеванием, информирует издание.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вирус имеет «расовое (чернокожее население США, так называемые «латинос», азиаты), гендерное (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения», и этому есть патофизиологические обоснования.