Американские ученые нашли причину смерти от недосыпания

05.06.2020, 20:53, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения причин, вызывающих смерть вследствие длительного недосыпания. Выяснилось, что истоком такого явления являются процессы, происходящие в кишечнике.

Исследование ученых-нейробиологов, представляющих Гарвардскую школу медицины (США), было проведено на представителях фауны. Сперва объектами эксперимента стали фруктовые мухи, которым были искусственно созданы условия для депривации сна, заключающиеся в генном модифицировании. В результате уже после десятого дня недосыпания насекомые стали умирать в больших количествах, а после 20 дней – умерли все подопытные особи. В свою очередь, немодифицированные мухи из другой группы прожили в аналогичных условиях вдвое больший период и остались живы. Далее специалистами было проведено сравнение клеточных изменений в обеих группах и единственные различия были обнаружены в кишечниках. В частности, у лишенных сна насекомых происходило существенное повышение уровня молекул активных форм кислорода (АФК) в указанном органе.

После того, как сон снова стал возможен, уровень АФК восстанавливался до обычного уровня. Ученые отмечают, что большое количество данных молекул традиционно провоцирует появление повреждений ДНК и других элементов клеток, заканчивающееся смертельным исходом. Примечательно, что абсолютно аналогичный результат был получен и после проведения второго этапа исследования – на лабораторных мышах.

По словам ученых, на данный момент пока не понятны все нюансы процесса: почему недосыпание ведет к накоплению АФК и почему такая динамика смертельна. Как следствие – специалисты анонсировали продолжение научной работы для установления соответствующих биологических связей между составляющими процесса.