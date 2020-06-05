 

Россию не пригласили на празднование годовщины высадки в Нормандии

05.06.2020, 20:53, Новости дня

Посольство РФ в Париже не получало приглашений на празднование 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщили в диппредставительстве.

«Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии», – сказал он РИА «Новости».

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв Второй фронт против нацистских войск в Европе. На побережье Нормандии высадились основные силы пяти пехотных и трех воздушно-десантных дивизий в составе свыше 156 тыс. человек. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

В этом году из-за пандемии коронавируса празднование годовщины высадки в Нормандии пройдет скромно, без широкой публики. Участвовать в церемонии, которая продлится не более часа, сможет лишь ограниченный круг лиц, которым будут направлены приглашения. Ветеранов на мероприятие звать не планируют.



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