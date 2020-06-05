Ростехнадзор назвал изношенность оборудования причиной аварии в Норильске

05.06.2020, 20:48, Новости дня

Причиной ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать изношенность оборудования, однако окончательные обстоятельства аварии будут установлены только после проведения всестороннего расследования, заявили в Ростехнадзоре.

На вопрос ТАСС, могла ли авария на ТЭЦ-3 произойти из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте, в ведомстве ответили: «Возможно, да. Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года».

«Однако, повторюсь, причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование», – добавил представитель Ростехнадзора.

В ведомстве сказали, что аварийный топливный резервуар НТЭК невозможно было проверить, так как он находился на ремонте несколько лет.

«Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находится в ремонте», – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске.

Ранее Путин поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

Также в пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Напомним, 3 июня президент объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».