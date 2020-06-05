В РФ оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400

05.06.2020, 20:48, Новости дня

Американские разработчики хвастаются достижениями своего оружия, чтобы доказать властям, что деньги на его разработку выделялись не зря, но «бравые» заявления являются лишь «рекламным блефом», сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

«Американцы могут нам сегодня сколько угодно рассказывать, какое у них супер-пупер оружие, которое не только сотрет с земли одним мизинцем С-400, но и вообще является убийцей всех советских зенитных ракетных систем. Однако это не более чем рекламный шаг. Зачастую даже наши российские ученые поддаются на такую провокацию и таким же образом блефуют еще до того времени, как оружие поступит на вооружение», – приводит слова эксперта «Федеральное агентство новостей».

Так Баранец прокомментировал заявления со стороны США и их союзников по НАТО о якобы возможности американских вооружений уничтожить С-400. Речь идет о ракете AGM-88G AARGM-ER ВМС США, испытания которой прошли в конце мая. Оружие создано для уничтожения систем противоракетной обороны противника.

Впервые о разработке ракеты сообщил американский журнал Jane’s 360 в марте 2019 года. Тогда оружие назвали «убийцей» российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф».

Ракету разрабатывала американская компания Northrop Grumman. AGM-88G AARGM-ER оснащена самонаводящейся головкой со спутниковыми навигационными системами, а также инфракрасным датчиком. У нее увеличенная дальность полетов и скорость.

Баранец отметил, что США и другие страны используют блеф по поводу невероятных возможностей оружия, чтобы «сбить вероятного противника с толку».

«Это очень популярный прием в кругу военно-технической братвы мира. Мы иногда в дураках оставляли американцев, которые бросались разрабатывать те или иные системы вооружения, когда мы просто вбрасывали в информационное пространство тактико-технические характеристики ракеты, не существующей вообще в мире. Они потратили миллиарды долларов для того, чтобы гнаться за пустой ложью», – отметил он.

Эксперт назвал несколько причин такого «военно-технического хвастовства» со стороны американских конструкторов, технологов и ученых, участвующих в создании новых видов вооружений.

«Во-первых, нужно показать правительству, что те огромные деньги, которые выдаются на разработку вооружений, вроде как не идут впустую. Ученые хотят показать всем, что уже достигнут такой-то результат. Но бывает, что когда требуется принять оружие на вооружение, то оказывается, что есть сбои в его работе. Тогда спрашивается, зачем конструкторы говорили о том, что перемолотят всех русских с системами С-400», – объяснил эксперт.

«Во-вторых, нужно постращать противника, то есть пощекотать нервы и показать, что США круче всех и идет впереди. В-третьих, необходимо вытащить деньги из собственной государственной казны. Так, если испытания идут неважно, то можно сказать, что во время испытаний мы добились только трех точных выстрелов, а поэтому давайте больше денег, и оружие технически доведут до ума», – добавил Баранец.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о другой американской ракете – Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.