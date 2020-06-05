ЧУМА! – 5 причин посмотреть новый проект Сергея Шнурова с Иваном Охлобыстиным и Надеждой Сысоевой

05.06.2020, 20:45, Разное

Актуальная история

“ЧУМА!” вполне может претендовать на статус самого актуального проекта года. Его премьера состоялась, когда зрители уже успели хорошо на себе прочувствовать, что такое самоизоляция. По сюжету жителям средневекового Нищбурга угрожает (а может, и нет) чума. Правда, QR-коды еще не изобрели, а потому для выдачи пропусков палач использует обыкновенное клеймо. Стража подсчитывает заболевших и измеряет температуру всем, кто приходит в крепость, местный знахарь экспериментирует со способами профилактики, а эффектная “блогерша” Матильда общается с горожанами из окна своего дома как настоящая гуру Instagram.

Надежда Сысоева в проекте “ЧУМА”

Иван Охлобыстин

Неожиданный кастинг

Актерский состав в проекте весьма разнородный. Молодой талантливый режиссер из Казани Байбулат Батуллин сделал ставку не только на звезд кино, но и на популярных блогеров в Instagram и YouTube. В итоге получился неожиданный актерский микс из Максима Лагашкина, Александра Гудкова, Агаты Муцениеце, Зои Бербер, Вячеслава Чепурченко, Игоря Ознобихина, Надежды Сысоевой и Ивана Охлобыстина. А танцор Дмитрий Красилов – тот самый “Пухляш” из клипа Little Big – сыграл в проекте роль заморского принца.

Агата Муцениеце в проекте “ЧУМА”

Огненный юмор

Проект задумывался как комедийный, поэтому шутят в нем много и по-разному. Есть шутки, которые будут понятны только тем, кто следит за светской хроникой и баттлами в Instagram и Facebook, а есть такие, над которыми посмеется даже ваша бабушка. Сценаристы обыграли и появление тех самых печенегов, которых не так давно упомянули в речи президента РФ (спойлер – они появятся в масках и перчатках), и конспирологические теории, и даже некоторых российских политиков. Будут ли зрители смеяться над этими шутками спустя пару лет, покажет время, но в контексте весны-лета 2020 года большинство из них звучат свежо и остроумно.

Зоя Бербер и Максим Лагашкин в проекте “ЧУМА”

Александр Гудков

Саундтрек Шнура

Мастер злободневной сатиры Сергей Шнуров оторвался от собственного поэтического блога в Instagram и выступил сопродюсером проекта. А заодно – написал для него задорный саундтрек. По словам самого Шнурова, “ЧУМА!” продолжает традиции Марка Твена, который мастерски смешал исторические эпохи в книге “Янки при дворе короля Артура”. У зрителей нового проекта есть возможность посмотреть на современность через оптику Средневековья и наоборот. Да, временами выходит абсурдно, но ведь и смешно!

Мария Горбань в проекте “ЧУМА”

Динамика и непредсказуемость

Сценаристы задали проекту хорошую динамику и, кажется, взяли от героев по максимуму. При всей их карикатурности и сатиричности, они удивляют зрителей неожиданными диалогами и сюжетными поворотами. Что ни выпуск, то казнь, дуэль, любовные терзания или политические интриги. Достаточно посмотреть на Барона (Максим Лагашкин), который все время пытается развлечь себя… да хотя бы новой казнью! К чему придут герои в финале и как закончится их самоизоляция, узнаем скоро: новые выпуски выйдут на ivi 5 и 12 июня.