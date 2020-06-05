От открытия бутиков до запуска феминистических курсов: дайджест fashion-новостей недели

05.06.2020, 20:45, Разное

Dior

В рамках проекта [email protected] Дом Dior запускает образовательную онлайн-программу для женщин. Студентки из разных стран получат доступ к эксклюзивным курсам, посвященным моде, бизнесу и гендерному равенству. Курс будут вести преподаватели лондонского Central Saint Martins, миланского Bocconi University, парижского Centrale Supelec и других лучших учебных заведений мира. Старт программы “Женское лидерство и стабильность” намечен на 9 июня.

Chopard

Компания Mercury, эксклюзивный дистрибьютор ювелирно-часовых брендов, открывает двери своих магазинов и представляет новую ювелирную коллекцию Chopard Happy Spirit. Эта линия навеяна многочисленными художественными образами, каждое из украшений – колье, подвески, кольца, серьги и браслеты из белого или розового золота с бриллиантами – отмечено легкостью, подчеркнутой нестареющей красотой круга и плавающих бриллиантов. Примерить и приобрести украшения Happy Spirit теперь можно не только онлайн, но и в мультибрендовых магазинах Mercury и ЦУМе.

Rolex

Компания Rolex представляет новую версию часов Oyster Perpetual Sea-Dweller в стиле Rolesor желтого цвета: сочетание стали Oystersteel и 18-каратного желтого золота. Этот драгоценный металл впервые используется в гамме часов Sea-Dweller. На черном циферблате выделяется надпись “Sea-Dweller”, сочетающаяся с 18-каратным желтым золотом. Корпус Oyster диаметром 43 мм оснащен вращающимся в одну сторону безелем с диском Cerachrom из черной керамики. Новая версия отличается калибром 3235 и, как и все часы Rolex, прошла сертификацию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, который гарантирует исключительно высокую точность часов в ходе ношения.

Bvlgari

В часовой коллекции LVCEA пополнение – авантюриновая модель LVCEA Aventurine. LVCEA – это подчеркнуто элегантные круглые часы, название которых происходит от слова “свет”. В новом дизайне они выглядят воздушнее благодаря открытости конструкций. Циферблат выполнен из камня, безель украшают бриллианты. Авантюрин в новой модели представляет собой “авантюриновое стекло” – синтетический кристалл из стекла с включением меди, похожий на натуральный камень. Рассказывают, что в 1700 г. стеклодув из Мурано просыпал медные опилки в расплавленное стекло и случайно (по-итальянски – per avventura) получился материал, который он и назвал авантюрином.

TOUS

TOUS представил набор украшений со смыслом “Lucky 13”, которые вошли в юбилейную коллекцию испанского Ювелирного дома. Два послания – “Удача” и “13” – парадоксально слились в единую концепцию линии Good Vibes, которая призывает не унывать и всегда смотреть на мир позитивно. Среди новинок – кулон, кольцо и браслет из стерлингового серебра с фирменными символами.

TAG Heuer

Швейцарский бренд расширил линейку элегантных высокотехнологичных часов, представив смарт-часы, разработанные специально для гольфистов, – TAG Heuer Connected Golf Edition. Они сочетают в себе спортивную эстетику и цифровые возможности приложения TAG Heuer Golf, созданного командой штатных экспертов под руководством директора стратегического и цифрового развития компании Фредерика Арно. Овладеть навыками игры в гольф позволяют такие функции приложения, как трехмерное изображение игрового поля, расчет расстояния до преград, определение дальности ударов, запись счета, профессиональная статистика, а также совершенно новая функция – дальность удара игрока.

Lamoda X Under Armour

На Lamoda появилась эксклюзивная коллекция Project Rock от Under Armour, созданная брендом совместно с актером и рестлером Дуэйном “Скалой” Джонсоном. Философия “Скалы” проста: когда ты занимаешься спортом, выкладывайся на все 100%. Вещи из новой коллекции Project Rock созданы с применением инновационной технологии UA Charged Cotton. Это синтетическая ткань, которая обладает всеми свойствами природного хлопка, но превосходит его по ряду параметров: мягкий материал быстро сохнет и прекрасно тянется, что очень важно во время занятий в зале.

Geox

В весенне-летнем сезоне итальянский бренд представил коллекции, в которых есть всё, что любит каждый ребенок, – радужные краски, сказки, приключения и даже сладости. В линии для девочек представлено большое разнообразие моделей на любой случай. Для прогулок и игр – стильные сникеры и кеды с веселыми принтами и аппликациями, для праздников – нарядная обувь, украшенная сияющими пайетками и глиттером или полностью выполненная из металлизированной кожи. В обуви для мальчиков всё по-взрослому, но очень красочно: трендовые кроссовки на объемной утолщенной подошве, высокие кеды из кожи и текстиля, лоферы, мокасины и технологичные сандалии в спортивном стиле.

ECCO

Новая линейка обуви ECCO Outdoor – BIOM C-TRAIL с технологией GORE-TEX отличается органичным сочетанием высокой функциональности и стиля. Многолетние исследования совместно с Институтом биомеханики и ортопедии Университета спорта (Кельн) позволили создать эргономичную обувь, подходящую и для активного отдыха, и для повседневной носки. Для долгих прогулок в дождливую погоду в линейке есть модели с мембраной, которая на 100% препятствует попаданию влаги внутрь ботинка, но при этом обладает отличной дышащей способностью. Для оптимального комфорта обувь оснащена эластичной шнуровкой, а светоотражающие детали, расположенные на носке, пятке или шнурках, не оставят своего владельца незамеченным даже в темное время суток.

“Эконика”

В непростое для российских fashion-ритейлеров время “Эконика” запустила продажи в крупнейших онлайн-магазинах Европы. Теперь обувь и сумки бренда можно заказать в Германии, Австрии, Нидерландах напрямую через такие сайты как Otto.de, Aboutyou.de, Aboutyou.at, Aboutyou.nl, Mirapodo.de, Amazon.de, Galeria.de и Zalando.de, Zalando.nl, Zalando.at. Всего в Европе представлено более 500 моделей из коллекции весна-лето 2020 в ценовом диапазоне от 85 до 275 евро. Цены на западных интернет-площадках чуть выше, так как адаптированы к европейскому ценообразованию и включают более существенные накладные услуги и расходы на логистику.