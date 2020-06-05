 

“Первый раз сегодня поругались” – Екатерина Варнава рассказала о ссоре в возлюбленным

05.06.2020, 20:10, Разное

Популярная актриса Екатерина Варнава стала гостьей своей коллеги Агаты Муцениеце, ведущей свой YouTube канал “Честный развод”. В ходе беседы звезда телепередачи Comedy Woman пояснила о первой ссоре, произошедшей у неё в новым возлюбленным.
Еще не так давно Екатерина Варнава уведомила о расставании с хореографом Константином Мякиньковым, с которым они были вместе около шести лет. Разрыв был непростым, однако красотка уже успела обзавестись новым бойфрендом. Она долго держала в тайне его имя, однако в общении с Муцениеце все же созналась, что зовут его Владимир. Артистка комического жанра упомянула, что их отношения являются весьма нескучными. В частности, недавно имел место довольно забавный эпизод: пара настолько увлеклась танцами друг друга на Лубянке, что даже стала объектом внимания полицейских, подошедших к ним проверить их пропуска.

Однако, как заявила Варнава, недавно в их отношениях произошла и первая ссора. Причиной такого инцидента стало временное несовпадение характеров двух “творческих единиц”. Не драматизируя ситуацию, артистка все же упомянула, что ей не нравится такое положение вещей. “Пока день тишины. Но я не уверена, что это надо, когда отношения зарождаются”, – резюмировала телезвезда. Об этом пишет издание Bimru.ru.



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