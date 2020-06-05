Павел Прилучный назвал Агату Муцениеце “предателем” из-за видео о насилии

05.06.2020, 20:30, Разное

Недавно актриса Агата Муцениеце в рамках передачи на своем YouTube-канале “Честный развод” в беседе с гостьей Екатериной Варнавой вспомнила о подробностях ситуации, касающейся опубликованного ей видео о насилии. По словам знаменитости, Павел Прилучный обвинил её в предательстве из-за откровений.

Даже несмотря на то, что взаимное толерантное общение с Павлом Прилучным в период бракоразводного процесса уже налаживается, ночь, описанная Агатой Муцениеце в ставшем известным видеоролике о насилии, до сих пор кажется ей “самой трэшовой”. Свои ощущения в тот момент она сравнила с тем, как будто её внутри режет пила. Вместе с тем, “виновник” сложной ситуации Павел Прилучный отреагировал на опубликованный материал очень враждебно, заявив супруге, что она – “предатель”. Однако, как пояснила актриса, сейчас она убеждена в правильности своего решения не умалчивать о таких проявлениях домашней грубости.

Примечательно, что нашумевшая в Сети ситуация вокруг звездной пары стала одной из причин создания телезвездой собственного YouTube-канала “Честный развод”. Приглашая в эфир разных звезд шоу-бизнеса, она обсуждает с ними непростые ситуации в отношениях, которые нередко являются весьма типовыми для многих людей. Муцениеце убеждена, что зрители, на момент просмотра её передач находящиеся на грани разрыва отношений, смогут найти для себя какие-то полезные советы, способные поддержать их в непростой жизненный период.