Раскрыта связь Кокшенова с Бабкиной

05.06.2020, 20:25, Разное

Выяснилось, что актер умер около 23:00 по мск 4 июня. Он скончался в частной клинике в Митино, где месяц назад лечили от коронавируса Надежду Бабкину.

Экс-супруга артиста заверила, что причиной смерти Михаила Кокшенова стал вовсе не COVID-19, а кровоизлияние в мозг. Также женщина опровергла слухи о том, что в последнее время “король комедии” боролся с раком.

Бывшая жена уточнила, что месяцев шесть назад Михаил Кокшенов, перенесший в 2017 году два инсульта, действительно стал чувствовать себя хуже. Родственники положили актера в частную больницу, где он находился до самой смерти.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Июн 2020 в 3:37 PDT

Прощание с Михаилом Кокшеновым состоится 7 июня в 10:30 мск в ритуальном зале Митинского крематория. Урну с его прахом похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.