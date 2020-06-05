Мнение: Вопросы про границы

05.06.2020, 20:20, Разное

Вот иллюстрация из моей ленты друзей, насколько люди не понимают, что такое границы.

Прочитайте примеры, как авторы статьи советуют отвечать на хамство.

Им кажется, что так они ставят хама на место.

На самом деле они делают что-то вроде: снимают штаны и встают на четвереньки.

Возможно им кажется, что показать свою голую задницу – это оскорбить хама.

Однако стоять без штанов и на четвереньках – оскорбительно именно для них.

Обратите внимание на обсуждения в комментариях.

Большинство людей вроде и понимают, что что-то не так, кроме юзера Дороже золота, за которым скрывается сам автор статьи.

Но понимая, что что-то не так, все почти не понимают, что именно не так.

Они пишут, что нельзя так сильно обижать хама, нельзя быть грубым.

То есть как обычно они видят не слив, а косяк.

И дальше спор: можно ли оскорбить в ответ на оскорбление. Спор уходит в эту сторону.

Обычно, сливаясь, люди всегда надевают корону Спасателя и считают, что они оскорбили того, кому слились.

Замечали в письмах?

Обвиняют партнера и тем более знакомого в том, что он не любит, плохо относится – это слив. Но Спасатели думают, что оскорбили этим обвинением, и просят прощения. Или переживают, как обидели Бедняшу.

Слив не замечает никто почти. Как думаете, почему не замечают?

Дороже золота – это вот метафора слива. Молчание – золото. Попытаться что-то доказать кажется рапанам лучше молчания. Им кажется, что если они промолчат, они как бы согласятся. Их душа рвется и тянет их “не глотать обиду”, а “хлестко ответить”. Понимаете, почему такое происходит? Почему рапан не может заткнуться? Молчит там, где надо говорить, и говорит там, где надо молчать. Почему?

На самом же деле, друзья, объяснять, доказывать и доносить что-то тому, кто вас оскорбил или попытался унизить или просто походя плюнул в вашу сторону – обойдется вам очень дорого, во много раз дороже молчания.

Понимаете почему?

Кто с точки зрения границ попробует четко и вразумительно объяснить, почему нельзя вступать в перепалку с трамвайными хамами.

Ругаться, друзья, можно только с самыми близкими, но делать это нужно красиво. Как?

А с чужими, оскорбляющими вас, – никогда. Почему?