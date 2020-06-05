Мнение: Облигации в отрицательной зоне, потерянное десятилетие для США и троллинг Трампа китайцами

05.06.2020, 20:08, Разное

1. ПОПС наступает: ставки по государственным облигациям многих стран уже в отрицательной зоне. Вы даёте в долг миллион евро, а вам возвращают через год 993 тысячи. На табличке такие облигации отмечены красным.

Некоторые крупные инвесторы, — пенсионные фонды, к примеру, — вынуждены покупать этот нелепый инструмент, так как устав обязывает их вкладываться исключительно в «надёжные» бумаги. О других причинах, которые побуждают западных инвесторов покупать облигации с отрицательной доходностью, можно прочитать, например, в статье известного экономиста Нуриэля Рубини:

https://www.rbc.ru/opinions/economics/03/03/2015/54f54e309a79474a07070b9b

2. Работающие при американском парламенте аналитики пророчат тяжёлое будущее для США:

https://lenta.ru/news/2020/06/03/usa/

США может потребоваться почти десятилетие на реанимацию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

В 2020-2030 годах совокупный объем ВВП страны в реальном выражении будет на 3 процента (или на 7,9 триллиона долларов) ниже, чем ожидалось в январе текущего года, подсчитали эксперты управления. В номинальном выражении ВВП окажется на 15,7 триллиона долларов (или на 5,3 процента) меньше прогнозов.

«В первые годы периода десятилетия снижение прогнозов по номинальному ВВП США в основном обусловлено падением реального производства», — говорится в документе. Отмечается, что в последующие годы этот фактор будет все меньше влиять на динамику ВВП страны, а замедление инфляции — все больше.

Согласно майскому прогнозу CBO, американская экономика в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6 процента в годовом выражении, до начала пандемии прогнозировался рост на 2,2 процента.

ВВП США в первой четверти 2020 года упал на 4,8 процента. Это стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов. На фоне этого Америке предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет.

3. Китайцы потроллили Трампа, дословно переадресовав ему его же недавний твит про протесты в Гонконге:

https://twitter.com/lh9983/status/1266775128718770177

Оригинальный твит Трампа:

Если председатель Си лично выйдет к протестующим и поговорит с ними, проблема в Гонконге счастливо и хорошо разрешится. Я в этом не сомневаюсь!

Китайский ответ:

Если Трамп лично выйдет к протестующим и поговорит с ними, проблема счастливо и хорошо разрешится. Я в этом не сомневаюсь!