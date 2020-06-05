Зоозащитники поддержали поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным

05.06.2020, 20:16, Новости дня

Коронавирус поставил приюты для животных в тяжелейшее положение, поскольку резко сократился поток пожертвований. Для спасения ситуации волонтеры провели в пятницу акцию по поддержке приютов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила директор благотворительного фонда помощи бездомным животным Ольга Ватомская. По ее мнению, пандемия показала необходимость поправок в Конституцию об ответственном отношении к животным.

В пятницу в рамках Всемирного дня окружающей среды добровольцы Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» провели акцию «Лапы дружбы».

«Наш фонд стал оператором нынешней акции вместе с Ассоциацией волонтерских центров и Роспатриотцентром. Это продолжение большой акции «#Мывместе», которую за время пандемии прекрасно узнала вся страна», – сказала газете ВЗГЛЯД директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Я свободен» Ольга Ватомская. – Идея не просто в том, что мы помогаем животным, но и продолжаем общую взаимоподдержку соотечественников в рамках борьбы с коронавирусом».

Ватомская сообщила, что в апреле, в ходе предыдущей акции «Четыре лапы» удалось накормить две тысячи животных, собрать около 200 тысяч рублей, распределив их по приютам. Если ту акцию поддержали в двух десятках регионов, то нынешнюю – уже порядка тридцати. «Корм и медикаменты собираются на определенных точках, которые мы указываем на нашем сайте. Кроме этого волонтеры могут изъявить через сайт желание приехать в конкретный приют и помочь животным своими руками. Это для приютов большая подмога», – говорит она.

Акция включила в себя сбор медикаментов и корма, а также посещение приютов для бездомных животных волонтерами, которые своими руками помогали работникам приютов. Перед этим с «Волонтерами» скоординировали свою деятельность благотворительные фонды, крупные торговые сети и сети зоомагазинов. В крупных продуктовых магазинах были оборудованы специальные точки для сбора корма, игрушек, различных аксессуаров для животных, которые постепенно будут передаваться в приюты.

Ватомская отметила, что добровольческое движение в РФ развивается уже давно, однако конкретно зоозащитное направление еще совсем молодо. «Сейчас началось его крупномасштабное продвижение. Сегодняшняя акция, наверняка, привлечет новых волонтеров», – сказала она.

В обычное время, до пандемии, по словам собеседницы, из десяти людей, которые приходили в приют, чтобы найти себе четвероного друга, двое уходят с животными на руках. «Это совершенно нормальная статистика, мы этого добились за 10 лет. Мы как Фонд работаем для того, чтобы приюты вообще опустели», – мечтает Ватомская.

Директор фонда при этом убеждена, что энтузиазм отдельных добровольцев в стране следует подкрепить законодательно. «Людей-доброхотов у нас много, и они уже поняли, что спасение каждой отдельно взятой собаки проблему не решит. Нам нужна законодательная опора для развития нашего движения. В этом нам, в частности, могут очень помочь предлагаемые поправки в Конституцию», – заключила Ватомская.

Напомним, в поправке в статью 114 Конституции, где перечисляются полномочия правительства, добавлена ответственность кабинета министров за «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (62%) из числа тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к выбранной дате. Также подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.