 

Елена Степаненко сделала интригующее заявление о своей личной жизни

05.06.2020, 20:09, Разное

Елена Степаненко в аккаунте шоу «Еще не вечер» в социальной сети Instagram опубликовала анонс нового выпуска программы. Артистка сделала интригующее признание о своей личной жизни.
Гостями очередного выпуска программы станут композитор Виктор Дробыш и народная артистка РФ Екатерина Шаврина. Видеоролик Елена Степаненко начала словами «мы не можем жить друг без друга», чем очень сильно заинтриговала своих поклонников. Ведь не так давно юмористка рассталась с Евгением Петросяном, после чего смогла полностью преобразиться. Ведущая изменила прическу и стиль, а также заметно постройнела. Подписчики в комментариях поинтересовались, о ком именно так трепетно высказалась артистка. «Это она про Дробыша, что ли?» – отметил один из фолловеров.

Елена Степаненко не отвечает на вопросы о своей личной жизни, поэтому фанатам остается ждать ответа в выпуске шоу, показ которого состоится 5 июня поздно вечером на телеканале «Россия-1».



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