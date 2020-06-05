 

В ООН заявили о системном расизме в США

05.06.2020, 20:08, Новости дня

Массовые протесты в США в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда отражают общественное неприятие системного расизма, провоцирующего насилие на расовой почве, говорится в заявлении экспертов ООН в области прав человека.

«Восстание, происходящее в стране, представляет собой протест против системного расизма, который порождает спонсируемое государством расовое насилие и дает лицензию на безнаказанность за это насилие», – передает ТАСС текст заявления.

Протесты в США, по оценке аналитиков, вызваны «несогласием с фундаментальным расовым неравенством и дискриминацией».

В заявлении критически оцениваются некоторые действия президента США Дональда Трампа по реагированию на протесты. В частности, авторы обратили внимание на «угрозы большего насилия со стороны государства», а также на «использование языка, прямо ассоциирующегося со сторонниками расовой сегрегации из прошлого страны».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что страна находится на краю военизированного ответа, который вновь активирует несправедливости, побудившие людей выйти на улицы», – заключили в ООН.

Подписи под заявлением поставили 66 экспертов ООН.

Между тем, проект U.S. Press Freedom Tracker сообщил, что правозащитники изучают уже более 300 инцидентов между полицией и журналистами во время освещения протестов в США, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.



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