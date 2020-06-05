 

Британские ученые раскритиковали «лекарство Трампа» против коронавируса

05.06.2020, 20:08, Новости дня

Оксфордские ученые не нашли подтверждений того, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин может помогать при лечении заразившихся коронавирусом, сообщила исследовательская группа.

«Исследование велось невероятными темпами, и мы приняли решение после получения прошлой ночью последних данных. Мы никогда не говорим «никогда», но это не лекарство от COVID-19», – передает РИА «Новости» слова профессора Оксфордского университета, члена исследовательской группы, профессора Мартина Лэндрэя.

Уточняется, что гидроксихлорохин не может предотвратить смерти пациентов с коронавирусом. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, умерли в течение 28 дней, а из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%.

Напомним, президент США Дональд Трамп принимал гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса после случаев коронавирусной инфекции в Белом доме.

Китай, в свою очередь, провел исследование и выяснил, что препарат малоэффективен при лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов и может вызывать побочные реакции.

Лечить коронавирус этим препаратом во Франции и вовсе запретили.



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