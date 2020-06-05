Личное: Сашка-потрошилка

05.06.2020, 20:03, Разное

На одном серьёзном ресурсе прочитала сегодня новость, что в столице, когда тысячи людей страдают от безработицы, массовых увольнений, и даже чёрные дырки российского шоубиза требуют МРОТ, некоторые работу себе наоборот находят.

И не какую-нибудь, а высокооплачиваемую!



Фото: Соцсети

«В столице появилась новая специалистка в области постельного сопровождения олигархов и чиновников, опекаемая знаменитыми Алексом Лесли и Настей Рыбкой».Мосмонитор

Ну, да — кому война, а кому мать родна. Случись завтра конец света, то если выживут тараканы, то и проститутки останутся в шоколаде.

Нет, ну а чего? Живучесть, как я узнала, у них особо повышенная!

Как вы помните, «потрошилки миллиардеров» у нас уже были. Настя Рыбка и её гуру-наставник Алекс Лесли. Побывав в тайской тюряге, ребята не успокоились, и теперь клиенты ночных клубов столицы в опасности!

Новая звезда Алекса — Саша Мазурова. Смех, как у кобылы с рынка, зато молоденькая и целеустремлённая:

Фото: Соцсети

Сашке чуть за 20, приехала из Петербурга и сняла апартаменты в престижном столичном Пресня-сити.

Ну, правильно, не в клоповник же в Бутово тащить олигарха из клуба! Условия обслуживания должны соответствовать ценнику.

Гражданка, не отягощённая социальной ответственностью, приятельствует и с Настей Рыбкой — видимо, перенимает опыт.

Фото: Соцсети

Готовы отдать 10 тысяч долларов за мимолётный романчик с Сашкой? Не готовы, лохи? Это потому что у вас нет ярда приличных денег, а Сашулька — девушка, нацеленная на успех на яхте.

По большому счёту к новому проекту Алекса Лесли не может быть никаких претензий — ребята выживают и выживают успешно. Пока вы опустили лапки из-за кризиса и коронавируса, по сети гуляет видео с Сашкой в веселейшем неадеквате — в том самом состоянии, которое можно наблюдать у любителей белого порошка.



Фото: Соцсети

Саша-Травка в команде Лесли-Рыбки уже была, а теперь вот появилась настоящая белая звезда — Сашка-Ариэль или Бледная Спирохета.

Удивительные всё-таки люди — я про миллиардеров сейчас. То рыбок дерут, то чахотных петербурженок. Нельзя, что ли, нормальных баб найти?