 

В Москве и Санкт-Петербурге начались задержания. Опять задержан активист Виктор Немытов

05.06.2020, 19:54, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахУ здания МВД на Петровке, 38 в Москве начались задержания на протестных акциях, задержаны уже более 12 человек, в том числе активист Виктор Немытов – он держал плакат “Россия без Путина”.

Также задержаны:

журналист Петр Рузавин с плакатом “У меня сегодня др, Азар приходи”,
администратор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов,
активистка Александра Попова за надпись на маске “Свобода слова”, 
активист Игорь Сафонов,
экс-фигуранты “московского дела” Валерий Костенок, Дэнни Кулинич, Самариддин Раджабов и Владислав Барабанов,
муниципальный депутат Елена Филина.

Сообщается, что автозак с 11 задержанными на пикетах уехал в Пресненское ОВД, один находится в ОВД “Тверской”. Журналиста Петра Рузавина отпустили.

Полиция оштрафовала корреспондента Sota.Vision на 500 рублей за выход на проезжую часть.

Задержания начались и в Санкт-Петербурге. Там полиция задержала муниципального депутата Илью Киселева и мужчину с плакатом “Долой Царя”.

Пикеты в Москве, Петербурге и других городах России начались 28 мая. Их участники поддерживали арестованных Илью Азара и активиста Виктора Немытова, которые ранее вышли в пикеты в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. За это их арестовали на 15 суток. Позднее Немытова отпустили, переквалифицировав нарушение, а Илье Азару Мосгорсуд сократил срок на пять суток. 

2 июня у здания МВД прошла серия пикетов против полицейского произвола, после того как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. 

Также граждане протестуют против голосования по поправкам к Конституции, в числе которых “обнуление” сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему оставаться у власти до 2036 года.

 

 



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