В Кыргызстане впервые проходит онлайн-митинг

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05.06.2020, 19:54, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Кыргызстане 5 июня начался первый в истории страны онлайн-митинг. Он транслируется в прямом эфире в Instagram и в фейсбуке по тегу @tajadymm. Главные темы протестной акции – коррупция, экономическая ситуация в Кыргызстане, предстоящие парламентские выборы и проблемы в пограничных регионах. 

Среди выступающих – депутаты парламента Жанарбек Акаев, Дастан Бекешов, адвокат Клара Сооронкулова и различные гражданские активисты: Автандил Жоробеков, Ерулан Кокулов и Айбек Баратов. 

Ранее десятки молодых людей организовали флешмобы в социальных сетях под хэштегом “Мне скучно”. Организаторы собрали основные вопросы, поднятые в течение месячного флешмоба, и сейчас пытаются оформить их в конкретные предложения и донести до властей. 



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