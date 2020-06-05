В Кыргызстане впервые проходит онлайн-митинг

05.06.2020, 19:54, Новости дня

В Кыргызстане 5 июня начался первый в истории страны онлайн-митинг. Он транслируется в прямом эфире в Instagram и в фейсбуке по тегу @tajadymm. Главные темы протестной акции – коррупция, экономическая ситуация в Кыргызстане, предстоящие парламентские выборы и проблемы в пограничных регионах.

Среди выступающих – депутаты парламента Жанарбек Акаев, Дастан Бекешов, адвокат Клара Сооронкулова и различные гражданские активисты: Автандил Жоробеков, Ерулан Кокулов и Айбек Баратов.

Ранее десятки молодых людей организовали флешмобы в социальных сетях под хэштегом “Мне скучно”. Организаторы собрали основные вопросы, поднятые в течение месячного флешмоба, и сейчас пытаются оформить их в конкретные предложения и донести до властей.