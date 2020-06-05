В Новгородской области произошла утечка мазута

05.06.2020, 19:48, Новости дня

Загрязнение мазутом произошло в Окуловке в Новгородской области, где объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов составил до 400 литров, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

«В ГУ МЧС РФ по Новгородской области поступила информация о том, что на реке Перетна в Окуловке Окуловского района обнаружены маслянистые пятна. При проверке источника загрязнения установлено, что произошла утечка, предположительно, мазута из бочки, находящейся на берегу реки», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, на место направлена оперативная группа ведомства и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда для выставления боновых заграждений.

По предварительным данным, «объем вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров, основная часть попала на землю», уточняется в пресс-службе.

«Течь из бочки устранена. Работы на месте продолжаются», – добавили в МЧС.

Напомним, ранее в Норильске произошло разлитие нефтепродуктов площадью 180 тыс. кв. метров. Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Президент компании «Норникель» Владимир Потанин пообещал провести все необходимые мероприятия для ликвидации ущерба. Он заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Путин поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись. Глава государства подчеркивал, что природа РФ является национальным достоянием.