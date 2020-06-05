Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба убитого афроамериканца

05.06.2020, 19:48, Новости дня

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей эмоционально повел себя на церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитым американским полицейским.

На видео заметно, как вставшего на колено политика трясет от плача, передает РИА «Новости».

Во время церемонии собравшиеся почтили память погибшего молчанием, которое продлилось 8,46 минуты – ровно столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда после задержания.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства Флойда.

Во время задержания полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть подозреваемого наступила в результате удушения и была убийством.