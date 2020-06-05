Стартовал онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв»

05.06.2020, 19:48, Новости дня

Первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 5 июня, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы будут работать над кейсами от компаний-партнеров в течение 36 часов, создавая цифровые продукты. Результатом для каждой команды станет готовый прототип продукта, который она презентует жюри.

Регистрация на «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома. IT-марафон включает в себя два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат.

«Первый онлайн-хакатон стартует сегодня, 5 июня, и продлится до 7 июня. Следующий состоится 19-21 июня, а уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 тыс. 500 конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне – более 4 тыс. 600 человек со всей России. К соревнованиям приглашены 250 команд, по три-пять человек в каждой. Им предстоит решить кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами. Каждая команда самостоятельно выбирала, ориентируясь на свой интерес и профессиональный опыт, какой кейс она будет решать. Команды, не отобранные для участия в первом онлайн-хакатоне, получили приглашения на второй», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что в топ-10 самых вовлеченных регионов по числу регистраций вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. Средний возраст всех зарегистрированных – 28 лет, 25% – молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% – профессионалы от 40 лет.

При регистрации каждый участник указывал компетенции, которыми он обладает. Благодаря этим данным конкурсанты могли найти нужного профессионала в команду на платформе проекта. Участники могли указать сразу несколько компетенций: и знание конкретных языков программирования, и дизайн, и навыки финансового планирования. Большинство участников обладает знаниями в области языков программирования, самым популярным оказался Python – его указали 756 участников, C/C++ – 553 человека. Специалистов в области Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator – 403, а разработчиков UX/UI – 302 человека.

Направлениями первого этапа стали Data Science, UX/UI, AI, Machine Learning и Computer Vision.

Кейсы для участников разработали партнеры конкурса: Росатом, Ассоциация больших данных и Сбербанк, маркетплейс моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub, глобальное технологическое сообщество Rutech, а также министерство цифрового развития Республики Алтай.

«Это очень трудный, но в то же время вдохновляющий период для участников. Многие ребята знакомились, собирались в команды онлайн и впервые будут работать вместе. У каждой команды свой драйвер для беспрерывной 36-часовой работы – денежный приз, карьерные возможности или интересные профессиональные вызовы. Но абсолютно точно одно – именно эти люди здесь и сейчас решают актуальные задачи бизнеса, государства и всего IT-сообщества», – уточняет Комиссаров.

По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1 млн 500 тыс. рублей и поддержка партнеров проекта. Проект Sixth Sense выберет команду из числа финалистов, подготовит для них яркий маркетинговый кейс (упаковку продукта) и поможет с формированием сильного бренда. Некоторые из команд получат возможность протестировать решения в песочнице Ассоциации больших данных. У участников также будет возможность получить стажировку в Сбербанке. Награждение победителей состоится в прямом эфире 7 июня.

«Спектр задач, предложенных к решению партнерами проекта, вдохновляет даже искушенных айтишников: от создания уникальных сервисов на базе машинного зрения и интеллектуальных систем распознавания данных – до разработки информационных систем для работы с лидерами мнений и систем оптимизации-автоматизации процессов международного нетворкинга. Уверен, что предложенные решения помогут партнерам в развитии их бизнес-процессов и сделают жизнь обычных пользователей более удобной», – добавил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

В течение всего онлайн-хакатона на странице мероприятия запланирована прямая трансляция. Организаторы подготовили насыщенную программу: можно будет в прямом эфире наблюдать за защитой проектов команд, выслушать мнения экспертов IT-отрасли и даже принять участие в онлайн-танцах.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.