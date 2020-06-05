“Рада без Ляшко – как село без церкви или женщина без сраки”. Ляшко уверен, что выиграет довыборы в парламент

05.06.2020, 19:45, Новости дня

Лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко будет участвовать в довыборах в Верховную Раду по одномандатному округу №208 в Черниговской области. Об этом он заявил 4 июня в эфире телеканала “Украина 24”.

“Мы округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы. Потому что, во-первых, все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко – как село без церкви. Или как женщина без сраки (пусть меня извинят наши женщины)”, – сказал экс-нардеп.

Он заявил, что Рада затягивает с принятием решения о прекращении полномочий народного депутата Валерия Давыденко в связи с его смертью.

“Это решение парламент должен был бы принять на этой неделе, но не принял. По одной причине: боятся проиграть. Потому что знают: кто бы ни пошел (называют много разных фамилий)… Пусть идет кто угодно”, – заключил Ляшко.

В 2019 году в 208-м округе победу одержал Валерий Давыденко (в парламенте входил в депутатскую группу “Довіра”). Ляшко, избиравшийся в этом округе в 2012 году, баллотировался в Раду во главе списка собственной партии, но политическая сила не преодолела проходной барьер.

23 мая 2020 года тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что рассматриваются “все возможные версии произошедшего”. Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе “Довіра” считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября.