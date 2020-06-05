 

Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от “Европейской солидарности”

05.06.2020, 19:45, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от “Европейской солидарности”. Об этом действующий городской голова украинской столицы заявил 5 июня на своей странице в Facebook.

При этом Кличко поблагодарил “Европейскую солидарность” за предложение пойти на выборы с их политической силой и подчеркнул, что будет выдвигаться от своей партии УДАР.

“Я почитал в СМИ заявление партии “Европейская солидарность” о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии “УДАР Виталия Кличко”. А также поведу команду УДАР на местных выборах, в частности, в Киевсовет”, – сказал Кличко.

Также мэр отметил, что его команда готова к сотрудничеству со всеми демократическими силами.

“Ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно. И работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице. И над изменениями в стране в других советах. Напомню: Киев смотрит в будущее”, – резюмировал Кличко.

Я почитав у ЗМІ заяву партії «Європейська солідарність» про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва….

Posted by Віталій Кличко on Reede, 5. juuni 2020

Сегодня “Европейская солидарность” обратилась к Кличко с предложением выдвинуть его в мэры Киева, возглавив список политсилы на выборах в Киевсовет.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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