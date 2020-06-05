Гипертония увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза

05.06.2020, 19:42, Разное



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У людей, которые страдают от повышенного артериального давления, в случае заболевания COVID-19 риск смерти в два раза выше, чем у людей с нормальным давлением. Об этом свидетельствует крупное исследование, опубликованное в European Heart Journal.

Ранее исследования уже показывали, что гипертония увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Новая научная работа демонстрирует, насколько опасным является сочетания повышенного давления и коронавирусной инфекции.

Международная группа исследователей под руководством Фей Ли (Fei Li) из кардиологического отделения Сианьской больницы в Китае проанализировала истории болезни 2866 пациентов, которые проходили лечение COVID-19 в Ухане. Повышенное артериальное давление ученые обнаружили у менее чем 30% участников исследования.

«Вскоре после того, как мы начали лечить COVID-19 в начале февраля в Ухане, мы поняли, что примерно у половины пациентов, которые умирают, повышено артериальное давление»,- сказал Линг Тао (Ling Tao), соавтор исследования.

Согласно данным этого исследования, умирали 4% пациентов с повышенным артериальным давлением и 1,1% тех, у кого давление было нормальным. Авторы учли различные факторы, которые могли увеличить смертность среди гипертоников. После этого они заключили, что само по себе повышенное давление увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза.

Отдельно ученые указали, что смертность среди пациентов с гипертонией, которые перестали принимать свои лекарства для снижения давления, была 7,9%.

Чтобы узнать, зависела ли смертность при COVID-19 от того, какие препараты для снижения артериального давления принимали пациенты, авторы исследования проанализировали еще 2300 историй болезни. Ученых волновали лекарства из группы ингибиторов АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Но анализ не показал никакой связи. Поэтому ученые убеждены, что гипертоники не должны прерывать лечение в случае заболевания COVID-19.