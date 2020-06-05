В Петербурге возобновили работу непродовольственных магазинов

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05.06.2020, 19:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге разрешили с понедельника, 8 июня, возобновить работу непродовольственных магазинов, сообщили в пресс-службе правительства города.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом для посетителей, при этом их концентрация должна быть не более 1 человека на 4 кв. м площади и закрытых примерочных зон.

Кроме того, по предварительной записи можно будет работать организациям-застройщикам, которые продают жилье, а также компаниям, которые ведут розничную продажу автомобилей. Для них введены следующие условия: в магазинах должно находиться не более 10 посетителей, тестовые поездки должны быть отменены, а в магазинах должна проводиться регулярная дезинфекция.

В Москве непродовольственным магазинам разрешили вернуться к работе с 1 июня в рамках очередного этапа смягчения введенных из-за коронавируса мер.



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