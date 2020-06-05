 

В США назвали тревожную особенность российского дрона «Охотник»

05.06.2020, 19:30, Новости дня

Журналист американского издания The National Interest Крис Осборн оценил возможности тяжелого ударного российского дрона «Охотник» и признал, что США следует опасаться беспилотника.

Американское СМИ отреагировало на новость о том, что «Охотника» застрахуют почти на 1,3 млрд рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. Осборн в своей статье под названием «Новый российский «Охотник»-невидимка близок к боеготовности» отмечает, что сведений о беспилотнике мало. Он пытается охарактеризовать его по фото и видеофрагментам с испытаний, передает «Федеральное агентство новостей».

Обозреватель пишет, что у беспилотника отсутствуют внешние точки подвески боеприпасов. Осборн предположил, что все вооружение машины будет размещено во внутренних отсеках.

Осборн сравнил конфигурацию «Охотника» с американским стелс-бомбардировщиком B-2. По его словам, БПЛА уступает последнему в скрытности из-за своей более угловатой конструкциии. Российский дрон напомнил ему стелс-истребитель F-117 Nighthawk.

Автор статьи подчеркнул, что даже при своей «относительной скрытности» «Охотник» обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у американских конкурентов.

«Российский ударный беспилотник, похоже, продемонстрировал несколько дополнительных атрибутов, которые, вероятно, будут беспокоить американских конкурентов», – пишет Осборн.

Он подразумевает летные маневры БПЛА, которые он способен выполнять с истребителем пятого поколения Су-57, когда пилот самолета управляет дроном.

Осборн отмечает, что такую технологию сейчас развивают и в США на истребителях F-22 и F-35. С помощью нее летательные аппараты могут взаимодействовать напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника, а хорошо вооруженный «Охотник» сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее американское издание Popular Mechanics выразило обеспокоеность из-за разработки в РФ беспилотника на базе истребителя пятого поколения Су-57, который во многих аспектах превосходит аналоги. 



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