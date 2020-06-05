Семейная идиллия: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отметили день рождения близнецов

05.06.2020, 19:27, Разное

Сегодня близнецам Криштиану Роналду – Матео и Еве, которые появились на свет благодаря суррогатной матери, исполнилось три года. Праздник прошел в доме португальского футболиста. Несмотря на то что закатить вечеринку и пригласить туда всех друзей для родителей малышей не представлялось возможным, – все-таки в мире еще бушует пандемия – совсем от праздника они отказываться не стали.

Алладин, Халк, Могучий Рейнджер, Человек-паук и две принцессы – вот такая компания собралась сегодня утром в доме футболиста. Множество игрушек и поздравления со всего света прилагались.

Семья – это то, где начинается наша жизнь и где любовь никогда не кончается. Сегодня мы празднуем день рождения Евы и Матео. Нашим маленьким звездам исполнилось 3 года. Я каждый день благодарю Бога за счастье, заботу, здоровье, любовь и нашу большую семью. Я люблю вас. P.S. Как бы объяснить Алане, что это не ее день рождения… Пробовали, но безуспешно. Она думает, что это и ее праздник тоже,

– делится Джорджина у себя в Instagram.

Ева и Алана Мартина

Напомним, впервые о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча “Реала” с “Депортиво”. Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны следующего года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. Далее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. А 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось. Также Криштиану воспитывает трех старших детей: сына Криштиану Роналду-младшего ему родила неизвестная девушка из США, а близнецов – суррогатная мать, имя которой также не разглашается.

Мы живем немного в сумасшедшем доме, но нам это очень нравится. Все свободное время мы проводим с нашими детьми, и это настоящее счастье,

– рассказывала Джорджина в эксклюзивном интервью HOLA! о жизни их семьи.