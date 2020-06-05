На Украине сократилось число сторонников вступления в ЕС

05.06.2020, 19:16, Новости дня

Вступление в Евросоюз поддерживают 46,1% жителей Украины, свыше 40% – за вступление в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Каким интеграционным направлением должна идти Украина?»

46,1% высказались за вступление в Европейский союз. Вступление в Евразийский экономический союз поддержали 13,1%. Не хотят присоединяться ни к кому – 28,3%, из них 12,5% респондентов отказались ответить, передает РИА «Новости».

Вступление Украины в НАТО поддержали 41,9% опрошенных, внеблоковый статус – 34,7%, членство в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) – 12%, и 11,4% респондентов отказались ответить.

По данным КМИС, опрошено 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Отметим, что в январе доля сторонников вступления в ЕС была больше: по данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, присоединение Украины к Евросоюзу поддерживали 64% респондентов, а вступление в НАТО – 51%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина собирается вступить в ЕС, чтобы стать лидером в Восточной и Центральной Европе.