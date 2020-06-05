Черное море как стратегически важный регион

05.06.2020, 19:15, Новости дня

Черноморский регион является одним из ключевых для безопасности в Европе и приобретает все большее значение в эпоху конкуренции великих держав. В то время как Россия усиливает позиции в Черном море, США и Европа не уделяют региону достаточного внимания, считают эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA). Об этом они сказали во время организованной центром в четверг, 4 июня, веб-дискуссии «Стратегическое значение Черноморского региона».

Бывший специальный представитель США по Украине и эксперт Центра анализа европейской политики, посол Курт Волкер (Kurt Volker) отмечает, что три союзника НАТО в регионе Черного моря – Украина, Грузия и Молдова – имеют оккупированные Россией территории. Однако, это не должно быть препятствием для их потенциального вступления НАТО. Включение этих трех стран в альянс стало бы важным шагом не только для безопасности самих этих стран, но и Европы в целом.

«Россия нападала и захватывала территории у стран, которые не являются членами НАТО, а не у тех, кто ими является. Так что, если думать о сдерживании, безопасности и стабильности, то членство в НАТО на самом деле является выгодным как для этих стран, так и для Европы. Это создает мир, а не ситуацию или причины для конфликта», – отметил Курт Волкер, который также в прошлом занимал должность постоянного представителя США в НАТО, во время веб-дискуссии.

Он добавляет, что наличие оккупированных территорий в Украине, Грузии и Молдове часто приводится, как одна из причин невозможности вступления этих стран в Североатлантический блок. Но это только стимулирует агрессивное поведение России, говорит Курт Волкер. По его мнению, вступление в НАТО могло бы проходить при заключении специального соглашения, согласно которому ни военный блок, ни вступающие страны не применяли бы силу по возвращению оккупированных территорий, а добивались их реинтеграции и восстановления территориальной целостности мирным путем.

Таким образом, Статья 5 договора НАТО о коллективной защите не применялась бы к оккупированным территориям сразу после вступления этих стран в альянс, а только после их мирной реинтеграции, поясняет американский посол. «Это способ лишить Россию возможности определять судьбу этих стран», – добавляет он.

Курт Волкер также согласился с модератором дискуссии – бывшим командующим сухопутными войсками США в Европе, а ныне экспертом Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом (Ben Hodges) в том, что страны Западной Европы, такие как Германия и Франция, не оказывают достаточного давления на Россию при реализации «Минских соглашений», а регион Черного моря не стоит в списке их приоритетов. Вместо того, чтобы дать отпор Москве, Берлин и Париж зачастую считают, что «для их интересов крайне важно не вступать в конфронтацию с Россией». Кремль со своей стороны этим пользуется, отмечает Волкер.

Поэтому существует острая необходимость в лидерстве Вашингтона, которое позволило бы объединить Европу и Соединенные Штаты по этим вопросам, и усилило бы отпор Кремлю европейскими странами, заключает бывший высокопоставленный сотрудник администрации США.

Если Центр анализа европейской политики в ряде своих исследований подчеркивает роль Румынии в укреплении восточного фланга НАТО, в частности размещении там региональной штаб-квартиры альянса, то президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард (Glen Howard, Jamestown Foundation) считает, что приоритетом должна быть Украина, которая является «самой уязвимой частью Черного моря». Он отмечает, что мощность украинского флота была ослаблена на 80% после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

«Мы по сути говорим о двух патрульных катерах класса Island (американские катера береговой охраны, которые были переданы Украине Соединенными Штатами – В.Е.), защищающих Одессу», – напоминает президент Джеймстаунского фонда. Он добавляет, что в Черном море нет постоянного присутствия военно-морских сил (ВМС) США, которые ограничены положениями Конвенции Монтрё. Согласно положениям конвенции, утверждающим суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря более чем 21 сутки.

«Мы продолжаем считать само собой разумеющимся, что Украина имеет некоторую способность защитить себя вдоль своей береговой линии, но этой способности практически нет», – добавляет Глен Ховард. Не исключает он и того, что Россия может прибегнуть к агрессии против Украины в Херсонском регионе, возможно, даже этим летом. Это может быть вызвано охватившей регион засухой, поясняет эксперт. Сейчас значительная часть воды поступает на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, расположенного в том числе в Херсонской области Украины.

«В связи с этим нам нужно срочно разработать ряд стратегий по сдерживанию в Черном море, которые в большей степени были бы сфокусированы на Украину», – говорит президент Джеймстаунского фонда. Он отмечает необходимость оказания поддержки по усилению украинского флота, включая предоставление Украине американских противокорабельных ракет «Гарпун».

Усиление России в Черном море представляет опасность и для других стран, так как Крым является «платформой проекции силы» для России в Средиземное море, также считает Глен Ховард. Он отмечает недавнее намерение Кремля расширить военно-морскую базу в сирийском Тартусе, а также переброску в Ливию российских истребителей МиГ-29. По утверждением США, последнее было сделано с тем, чтобы оказать поддержку российским наемникам, участвующим в боях против признанного международным сообществом ливийского правительства на стороне генерала Халифы Хафтара.

Контр-адмирал ВМС США в отставке и исполнительный директор созданной Конгрессом специальной «Комиссии по вопросам киберпространства» Марк Монтгомери (Mark Montgomery, Cyberspace Solarium Commission) тоже убежден, что Черное море является лишь одним из регионов, требующих внимания Военно-морского флота США. Вместе с тем, он признает, что в условиях ограниченности ресурсов, перераспределение сил в пользу этого региона и способность флота быстро реагировать на ситуацию следует оценивать реалистически. Он напомнил, что, например, и Тихоокеанский флот (зона ответственности – Азиатско-Тихоокеанский регион) и 5-й флот США (зона ответственности – Персидский залив и западнпя часть Индийского океана) также страдают от нехватки ресурсов.

Контр-адмирал также считает крайне маловероятным, что военно-морские силы США будут напрямую вовлечены в эскалацию в Черном море. Со стороны командующего Европейским командованием вооружённых сил США или главнокомандующего Объединёнными силами НАТО в Европе такой шаг не будет рассматриваться как оправданный риск, считает Марк Монтгомери.

По его мнению, необходимо сфокусировать внимание на усилении сил американских союзников и партнеров, а также их совместных операций. Это может быть поддержка по линии наблюдения, в том числе доступ к системам США или приобретение базовых американских систем, предоставление оружия и обучение. Необходимо сформировать «надежные и комплексные меры», которые могли бы сдержать потенциальную агрессию России в регионе Черного моря, отмечает контр-адмирал.

Важную роль в защите Черного моря могут сыграть военно-воздушные силы, добавляет он. Так, недавние учения над нейтральными водами Черного моря с участием бомбардировщика ВМС США В-1В, который может нести противокорабельные ракеты большой дальности, служат сигналом для сдерживания России. Тем не менее, отметил контр-адмирал Марк Монтгомери, полноценную стратегию США по обеспечению безопасности Черноморского региона еще только предстоит разработать.