– Я возбуждена, уже из трусов выпрыгиваю! – Ларису Гузееву восхитил пластический хирург

05.06.2020, 19:09, Разное

В эфире передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сделала откровенное признание гостю. Артистка была очарована пластическим хирургом.

61-летняя ведущая для эфира выбрала расслабленный образ, надев стильный черный жакет и укороченные брюки, а также сделала естественный макияж. Во время беседы с участником передачи, которым был 56-летний пластический хирург Владимир, артистка допустила нескромное высказывание. Они рассуждали об отношениях доктора и пациенток. Мужчина рассказал, что его экс-супруга испытывала ревность к иным представительницам прекрасного пола, и из-за этого они расстались. Владимир подчеркнул, что многие женщины пытались его соблазнить. Также герой передачи отметил, что для него Гузеева является эталоном женской красоты, и, попав на передачу, он реализовал свою мечту – увидеть ее.

Ведущая, не сдержавшись, откровенно заметила, что перед Владимиром нелегко устоять и его «невозможно не возжелать».

– Я так возбуждена, уже из трусов выпрыгиваю рядом с вами! — добавила актриса.

Врач также поделился наиболее памятной историей из своей медицинской практики. Одна из пациенток пришла к нему в длинной норковой шубе, сняв которую сказала: «Доктор, это вам!». А из одежды у нее были лишь чулки, из-за чего у хирурга «отпала челюсть». После признания гостя Гузеева шутливо спросила, не принесла ли девушка еще какого-нибудь подарка, может «зажала в том месте конвертик».