 

Пытающегося отмыться после скандала Тарзана ударили по больному месту

05.06.2020, 19:09, Разное

Артиста продолжают критиковать за неосмотрительное высказывание. В своей последней публикации в “Инстаграм” стриптизер предстал на фоне радуги.

Он решил разрядить обстановку вокруг своей персоны безобидной шуткой. “Закончил курсы радугастроителей. Первые шаги”, – написал Сергей Глушко. Но не тут-то было.

Некоторые фолловеры решили вновь ударить мужа Наташи Королевой по больному месту. “Слышала, что Вы с Наташей голодайте, плохо с деньгами. Напишите адрес – вышлю картошку с салом”, – приводит комментарий одной из подписчиц стриптизера “Экспресс газета”. Вскоре комментарий был удален, но в Сети он сохранился.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 28 Май 2020 в 4:25 PDT

Напомним, ранее 50-летний Сергей Глцшко на эмоциях заявил, что в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, артисты не имеют ни копейки. После этого на него обрушился шквал негатива как от коллег по шоу-бизнесу, так и от обывателей.

Примечательно, что у стриптизера все же нашлись защитники. Так, солидарность с Сергеем Глушко проявил продюсер Иосиф Пригожин, за что тоже был резко раскритикован.



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