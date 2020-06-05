Волонтеры провели акцию по раздельному сбору отходов

05.06.2020, 19:08, Новости дня

Волонтеры заранее оповестили соседей, знакомых о том, что в пятницу пройдет акция по утилизации вторсырья, и провели разъяснительные беседы о пользе раздельного сбора отходов. Об этом рассказали газете ВЗГЛЯД в корпусе «Волонтеры Конституции», который принял участие во всероссийской акции по случаю Всемирного дня окружающей среды.

«Для участия в акции нужно организовать точку сбора отходов в своем доме или дворе. После чего на точку приезжал координатор экологической кампании, и отправлял мусор на переработку», – рассказали представители Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». В пятницу корпус присоединился к всероссийской акции «Разделяй с нами дома», приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога.

«Волонтеры также устраивали для горожан небольшой экскурс в «теорию» раздельного сбора мусора, – зачем и как это делать. Например, многие горожане не знали, что есть разные виды пластика. Такая просветительская кампания тоже стала частью программы «Разделяй с нами дома», инициатором которой выступали общероссийский проект «Экодвор», движение ЭКА, а также представительство Coca-Cola в России.

Акция с участием волонтеров прошла во многих городах России, в частности, в Сочи, Самаре, Воронеже, Курске, подмосковном Чехове, рассказали активисты. В Самаре акцию при поддержке мэрии провела местная общественная организация содействия благоустройству. Как сообщил портал ProGorodSamara, отходы собирали на протяжении недели в Куйбышевском районе города по трем адресам. Причем, второсырье принималось в пунктах бесконтактным способом, что особенно важно в период угрозы коронавируса.

В Великом Новгороде точка сбора для желающих сдать сортированный мусор была организована на территории областного Дома молодежи, сообщил портал областного телевидения. «Наш проект стремится к тому, чтобы привить новгородцам привычку сортировать отходы и сдавать их на переработку, а не хоронить на свалках», – сказал один из кураторов акции Михаил Соханчак, организатор волонтерского движения «Чистое завтра». Экоактивисты отмечают, что с каждым месяцем число новгородцев, которые разделяют мусор, растет.

Главная цель акции, подчеркнули в корпусе, напомнить людям об остроте вопросов экологии. Акция «Разделяй с нами дома» была запущена для всех, кто хочет внести свой вклад в решение мусорной проблемы простыми и доступными способами. Каждый желающий может зайти на специальный сайт, выбрать удобный для себя формат помощи: волонтера, координатора или активиста. Самые инициативные и результативные участники получат сертификаты онлайн-экомагазина.

Напомним, одна из поправок в Конституцию, которая вынесена на голосование 1 июля, затрагивает основные направления защиты природы. Речь идет об обновлении статьи 42, в которой будет говориться о необходимости единой государственной политики в области охраны окружающей среды. По мнению активистов, с принятием этой поправки государство будет обязано внедрять современную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранять в интересах всех россиян леса и уникальные водные объекты, в числе которых Волга и Байкал.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.