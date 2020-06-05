 

Участники «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии помогли устранить последствия урагана

05.06.2020, 19:08, Новости дня

Команда «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии оказала помощь в ликвидации последствия урагана в городе Беслан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники «Молодежки ОНФ» в Республике Северная Осетия сформировали группу оперативного реагирования из 15 человек.

Напомним, в Правобережном районе республики вторые сутки ведутся восстановительные работы. Накануне почти на всей территории Северной Осетии прошел ливень со штормовым ветром. Ураган повалил деревья и рекламные щиты, пострадали кровли частных домовладений и школ, повреждены газопроводы и линии электропередачи.

В пятницу утром участники «Молодежки ОНФ» выехали на территорию городской школы №5. Здание школы не пострадало, но шквалистый ветер повалил сразу несколько крупных деревьев. Волонтеры распилили ветки и помогли загрузить их в «КАМАзы».

«В общей сложности получилось семь грузовых машин с поломанными деревьями. Помимо помощи по ликвидации последствий урагана, мы также доставим жителям продуктовые наборы – тем, чьи дома получили повреждения», – отметил участник «Молодежки ОНФ» в Республике Северная Осетия Анзор Карданов.

Волонтеры убрали территорию школьного двора от опавшей листвы и веток. На одном из упавших деревьев был найден птенец филина. Птица не пострадала, волонтеры аккуратно перенесли его на другое дерево, в безопасное место.

«В нашей школе нет серьезных разрушений, поэтому мы даже не ожидали, что волонтеры приедут так оперативно. Но крупные надломленные ветки в любой момент могли упасть и представляли опасность. Большое спасибо «Молодежке ОНФ» за своевременную помощь!» – поблагодарила участников «Молодежки ОНФ» директор МБОУ СОШ №5 Ирина Баева.

По информации МЧС республики, в Правобережном районе Северной Осетии продолжает действовать режим ЧС. Спасатели оказывают содействие аварийным службам восстанавливать газо- и электроснабжение, расчищая оборудование от упавших деревьев. За минувшие сутки в Беслане были проведены работы по распилу и вывозу поваленных деревьев на 12 улицах, также –расчищена дорога Беслан-Аэропорт. Восстановлены опоры ЛЭП. Полностью восстановлено водоснабжение. Начата адресная помощь населению.



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