Трамп отправил на борьбу с протестами армию «без опознавательных знаков»

05.06.2020, 18:54, Новости дня

Группы бойцов без опознавательных знаков, развёрнутые возле Белого дома, побудили некоторых к мысли о том, что Дональд Трамп создаёт свою личную армию, пишет The Times. Кроме того, представители правозащитного сектора отмечают, что власти США собирают на улицах целую смесь из различных силовых структур, не имеющих компетенции по обращению с массовыми протестами.



Reuters

Дональда Трампа обвинили в создании личной армии, после того как возле Белого дома были развёрнуты несколько групп агентов без опознавательных знаков, пишет The Times.

Как пишет издание, позже выяснилось, что неопознанные бойцы были частью отряда специального назначения Федерального бюро тюрем: их предназначением является подавление тюремных беспорядков. В минувший четверг глава конференции лидеров по гражданским правам и правам человека Ванита Гупта написала у себя в Twitter, что генпрокурор США Уильям Барр отправляет на улицы представителей различных силовых структур, не имеющих специальной подготовки в обхождении с массовыми протестами.

Издание отмечает, что помимо бойцов Федерального бюро тюрем на улицы Вашингтона были стянуты представители ФБР, парковой полиции, службы маршалов США, национальной гвардии и других служб. По мнению критиков, такая смесь из различных силовых структур, имеющих разные протоколы действий, усложнит отчётность, особенно когда некоторые из служб трудно опознать.

The Times также сообщает, что вокруг Белого дома был возведён забор высотой 9 футов. Известный критик Трампа Билл Кристол написал у себя в Twitter, что «в представлении Трампа теперь остальная часть США — это Мексика».

Между тем, американские правозащитные организации подали иск на Трампа, после того как полицейские применили слезоточивый газ и дымовые шашки против мирных демонстрантов недалеко от Белого дома. По словам правозащитников, жёсткие действия полиции против толпы протестующих были необоснованны.