В Аргентине палеонтологи обнаружили новый вид крылатых динозавров

05.06.2020, 18:53, Разное

В Аргентине палеонтологам удалось обнаружить новый вид крылатых динозавров. Уникальная находка получила название Оверораптора (Overoraptor chimentoi).

Останки, чья длина имеет около полутора метров, исследователи нашли во время раскопок, проводившихся в Рио-Негро, расположенной в Патагонии, в 1100 км от Буэнос-Айреса. Эта территория изучалась специалистами в 2013 и 2018 годах. Окаменелости динозавра схожи с рапторами, однако верхние конечности найденного ископаемого являются крепкими и длинными, напоминающими крылья современных “пернатых”.

Матиас Мотт, возглавляющий исследование, обратил внимание, Оверораптор имел на лапе очень острый коготь, подтверждающий тот факт, что животное являлось хищником. Изучив нижние конечности динозавра, специалисты предположили, что новый птицеподобный вид был бегающим.

Раньше птицеподобные динозавры уже встречались на территории Патагонии и принадлежали к семейству дромеозаврида. Данный вид, как объяснил палеонтолог Фернандо Новас, относится больше к мадагаскарскому роду под названием Рахонавис.