 

Немецкие ученые обнаружили экзопланету – “зеркального двойника” Земли

05.06.2020, 18:53, Разное

Немецкие ученые, представляющие Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка, смогли обнаружить экзопланету, являющуюся “зеркальным двойником” Земли. Орбита космического объекта также обращается вокруг звезды, очень напоминающей Солнце.
Потенциально обитаемая планета получила название KOI-456.01. Она обращается вокруг Кеплер-160, расположенной на расстоянии более 3100 световых лет и имеющей такую же, как и у Солнца светимость. До недавнего времени исследователи знали о существовании двух экзопланет, превышающих размеры Земли.

Как отмечает специалист Рене Хеллер, открытая KOI-456.01 сравнительно больше многих других планет, которые рассматриваются, как пригодные для жизни. Благодаря сочетанию подобного размера, меньшего, чем две Голубые планеты, и наличию центральной звезды солнечного типа новая экзопланета получила “узнаваемость” и близость к привычному для людей миру.



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