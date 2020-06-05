Александр Васильев рассекретил вес Надежды Бабкиной

05.06.2020, 18:53, Разное

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, сколько в данное время весит его коллега по передаче и подруга Надежда Бабкина. Артистка после перенесенного заболевания значительно постройнела.

Надежда Бабкина всегда заботилась о своей внешности, уделяя ей много внимания. По неофициальной информации, именно из-за истощения организма после постоянных попыток сбросить вес с помощью диет, певица и инфицировалась COVID-19. Исполнительница народных песен после болезни сбросила много лишних килограммов, что телезрители заметили после выхода в эфир первых выпусков программы «Модный приговор». Александр Васильев подчеркнул, что еще с лета прошлого года его коллега начала интенсивно работать над собой, и до апреля текущего года ей удалось избавиться от 20 килограмм избыточного веса. После выписки из медучреждения Бабкина сбросила еще 10 кг, и сейчас ее вес держится на отметке в 70 кг.