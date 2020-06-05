 

Глава “Норникеля” о разливе топлива: мы вернем экосистему в прежнее состояние

05.06.2020, 18:50, Новости дня

На ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске брошены все силы. О том, как идут работы, и удастся ли спасти природу, глава компании "Норникель" Владимир Потанин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Главное сейчас — минимизировать ущерб от аварии, перейти к полной ликвидации. Причем, мы настраиваемся на применение лучших доступных технологий для этой цели, ищем оптимальные решения. Подчеркиваю — оптимальные с экологической точки зрения решения, мы не ищем дешевые и быстрые решения", — сообщил он, добавив, что компания сделает это за свой счет, и "ни одного бюджетного рубля не будет на это потрачено".

По его словам, на просьбу о помощи откликнулась буквально вся страна. Первыми в район ЧП прибыли морские спасатели из Мурманска, благодаря которым удалось взять ситуацию под контроль. Кроме того на помощь пришли также спасатели Сибирского центра МЧС и сотрудники "Газпромнефти".

В настоящее время река Амбарная разделена на секторы, проводится сбор топлива. Организована доставка емкостей для его хранения.

"Уже собрано порядка 500 тонн из воды и на суше, кроме того подготовлены складские мощности для безопасного хранения грунта на 100 тысяч тонн, причем 7 тысяч тонн уже собрано. Идет сейчас работа по дезинфекции и рекультивации на площади 6 тысяч квадратных метров", — уточнил Потанин.

Кроме того, компания работает с экологами и организациями, которые представляют интересы коренных народов. В частности, поддерживает программы увеличения популяций северного оленя и редких рыб, чтобы в целом обеспечить более устойчивое функционирование местной экосистемы.

"У нас есть полная уверенность в том, что по результатам этих операций и мероприятий экологическая система вернется в прежнее, приемлемое, нормальное состояние", — подытожил глава "Норникеля".

Разгерметизация и утечка топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошли 29 мая. Вылилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня.



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