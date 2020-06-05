Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

05.06.2020, 18:50, Новости дня

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали решение Чехии насчет назначения двух сотрудников нашего посольства персонами нон грата. В ведомстве отметили, что действия со стороны Праги являются непорядочными и недостойными.

На сайте МИДа говорится, что власти Чехии без каких-либо оснований нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям, совершив такой недружественный шаг. В ведомстве отметили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении чешской стороны. "За такие провокации надо будет отвечать", — заявили в МИД России.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна приняла решение назначить двух российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, это связано с инцидентом вокруг яда рицина, который якобы был привезен к ним в страну для отравления муниципальных политиков.

Посольство России в Праге, в свою очередь, считает провокацией высылку российских дипломатов.