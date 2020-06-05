Москва раскритиковала Чехию за недостойное поведение

05.06.2020, 18:48, Новости дня

Решение Чехии об объявлении двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге персонами нон грата нанесло серьезный урон отношениям двух стран, заявили в МИД России.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. При этом глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что информация привозе яда российским дипломатом является провокацией.

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами. В Диппредставительстве заявили, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.