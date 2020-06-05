Трамп «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем

05.06.2020, 18:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире заставило его «иначе смотреть» на торговую сделку с Китаем.

«Чернила еще не высохли на этом соглашении, когда проникла эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из Китая. Что такое? Так что, наверное, я смотрю на эту сделку несколько иначе, чем три месяца назад», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп, тем не менее, считает сделку «хорошей». Он отметил, что Китай покупает много американских товаров.

«Я хотел бы ладить с Китаем. Не знаю, свершится ли это. Мы дадим вам знать», – добавил американский лидер.

Он также заявил, что США теперь «понимают» коронавирус, и призвал сконцентрироваться на людях в группе риска.

«Мы разрешаем молодым и здоровым американцам вернуться на работу немедленно», – подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Он также говорил, что очень разочарован в Китае.

Напомним, США обвиняют Китай в том, что он якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.