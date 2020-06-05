Меркель поддержала переформатирование контактной группы по Донбассу – офис Зеленского

05.06.2020, 18:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу Украины об изменении работы трехсторонней контактной группы, в рамках которой ведутся переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом 5 июня по итогам телефонного разговора глав государств сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

“Глава Украинского государства проинформировал канцлера ФРГ о текущей ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны международных партнеров”, – сказано в сообщении.

Также собеседники “отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути”.

Говоря о недавнем визите украинской делегации в Берлин, Зеленский выразил надежду, что эти переговоры “дадут толчок нормандскому формату”.

Зеленский и Меркель “сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров “Нормандской четверки”, добавили в пресс-службе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. В начале мая этого года Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе – в нее вошли члены Кабинета Министров и народные депутаты.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

В январе 2020 года стало известно, что стороны договорились о новой встрече через четыре месяца, однако ее точная дата не была определена.