 

Русская «Братва» вышла на защиту Брайтон-Бич

05.06.2020, 18:30, Новости дня

На защиту нью-йоркского района Брайтон-Бич от мародеров вышли участники русскоговорящего байкерского клуба «Братва». Мотоциклисты патрулируют район и препятствуют грабежам.

«Если есть какая-то толпа подростков подозрительных, мы просто останавливаемся, паркуем байки, слезаем, берем все, что у нас есть, а у нас есть какие-то палки, бейсбольные биты, трубы, ножи, стоим и смотрим, что они делают», – рассказал «НТВ» президент мотоциклетного клуба «Bratva» Константин Котов.

Он подчеркнул, что вандалы будут остановлены, если начнут что-то крушить и творить беспредел.

Добровольцы патрулируют улицы на машинах, мотоциклах. Некоторые из них уже предотвратили разрушения и акты вандализма. Так, один из гражданских патрульных заметил, как некто пытался бросить в полицию коктейль Молотова. Другие добровольцы заметили хулиганов, выбирающих цели для погрома.

Владелец заведения общественного питания Санжар рассказал, что русскоговорящее сообщество встанет на защиту своей собственности, если к ним придут протестующие или мародеры.

«Все друзья, все охраняют, на каждом шагу. Стараются поддержать мир на Брайтоне», – сообщил мужчина.

Выходцы из РФ ранее встали на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время погромов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.



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