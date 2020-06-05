Эксперт объяснил отказ либеральных политиков осудить Навального за оскорбление ветерана

05.06.2020, 18:30, Новости дня

Либеральные журналисты и политики не спешат давать оценку действиям блогера Алексея Навального, который назвал ветерана войны «предателем» за съемку в ролике о поправках в Конституцию. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. Таким образом, по его мнению, либералы разделяют высказанную блогером точку зрения.

«С человеческой точки зрения, поступок Навального – это подлость. А с правовой точки зрения – явное нарушение закона. Подавляющее большинство нормальных людей выступает за то, чтобы слова Навального, адресованные ветерану Великой Отечественной войны, получили должную оценку. И не только нравственную, но и юридическую. Не надо путать подлость и политическую борьбу», – подчеркнул полковник запаса, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем» из-за того, что он принял участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию.

«Можно заметить, что представители так называемого либерального крыла российского политического спектра не спешат давать комментарии на тему высказываний Навального», – констатировал Коротченко.

Тот факт, что либеральная общественность предпочитает отмалчиваться, подтверждает и результат обращений газеты ВЗГЛЯД за комментариями к главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову и его заместителю Татьяне Фельгенгауэр. В ответ на просьбу прокомментировать выпад Навального в адрес ветерана и оценить допустимость такого поведения, Венедиктов и Фельгенгауэр передали через секретаря, что не комментируют высказывания Навального. Кроме того, от комментариев отказались журналист Алексей Пивоваров и политики либерального толка – политтехнолог Максим Кац и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

На то, что представители либеральной прессы проигнорировали оскорбления Навальным ветерана ВОВ, также обратил внимание журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

Адвокат и общественный деятель Александр Зорин предложил Игнату Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны и попросил проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.