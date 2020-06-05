 

Александр Ширвиндт рассказал о покойном коллеге Михаиле Кокшенове

05.06.2020, 18:30, Разное

Известный актер Александр Ширвиндт дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал свои эмоции по поводу своего покойного коллеги Михаила Кокшенова. О смерти одного из популярнейших артистов советского кинематографа стало известно 5 июня.
Вспоминая о коллеге, Александр Ширвиндт причислил его к поколению советских актеров, которое было “насыщено штучными индивидуальностями”. По словам звезды “Иронии судьбы”, Михаил Кокшенов был именно таким артистом – ярким, интересным и разнообразным. Вместе оба актера работали некоторое время назад в театре “Эрмитаж”.

“Сейчас, к сожалению, вычеркиваются из записной книжки фамилии очень мощных людей. Жалко”, – именно так резюмировал свои откровения Ширвиндт. Об этом сообщает интернет-издание 360tv.ru.



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